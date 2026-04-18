«Бесчеловечная атака». Украинский дрон взорвался у роддома в Самарской области

Утром 18 апреля украинский беспилотник упал у роддома в Новокуйбышевске. Внутри были младенцы, роженицы, пациентки гинекологии. Женщин и детей эвакуировали, никто не погиб, но здание получило повреждения — выбиты окна, посечены машины скорой. В МИД РФ заявили, что киевский режим окончательно превратился в международную террористическую банду. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал атаку бесчеловечной. Что известно об ударе и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Заявление из МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар рядом с роддомом в Новокуйбышевске стал еще одним подтверждением террористической природы киевского режима.

«Это не просто неонацистский режим. Это неонацистский режим, который, не отказываясь, а лишь развивая свою нацистскую идеологию, трансформировался в международную террористическую банду, ячейку, организацию. Это уже специалисты квалифицируют как терроризм»,

— рассказала она ТАСС.

Захарова напомнила, что и раньше проводила параллели между действиями Киева и тактикой северокавказских террористов 1990-х годов. По ее словам, такие оценки основаны не на эмоциях, а на конкретных фактах и методах, которыми действует украинская сторона.

«Мы давали квалификацию не на основе эмоций, не на основе желания каким-то образом искусственно эти ситуации сравнить или приблизить, мы давали характеристику на основе фактов и методологии их действий. Я думаю то, что сейчас творит киевский режим, взрывая, обстреливая, подрывая детские сады, площадки, спортивные объекты, школы, машины скорой помощи, спасателей, которые помогают людей вытаскивать из горящих квартир или из-под завалов, роддома не стали в этой череде исключением», — добавила Захарова.

Что произошло в Новокуйбышевске

Утром 18 апреля беспилотник упал рядом с городским родильным домом в Новокуйбышевске. В результате удара в здании выбило стекла, повреждения получили и машины скорой помощи. Персонал, рожениц и новорожденных оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что после случившегося в регионе создали оперативный штаб. По его словам, коллектив медучреждения сработал быстро и слаженно, а женщин после эвакуации сопровождают врачи и психологи.

«Враг сегодня утром совершил бесчеловечную атаку. ВСУ пытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске, в котором находились младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и персонал. Прилет произошел в непосредственной близости от учреждения», — подчеркнул глава региона.

Последствия и восстановление

Состояние женщин и новорожденных, эвакуированных из роддома в Новокуйбышевске после падения беспилотника, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов на видео, опубликованном Вячеславом Федорищевым.

«Состояние всех женщин удовлетворительное, и детишек, которых тоже перевели, тоже все находятся в удовлетворительном состоянии», — сказал Орлов.

Он уточнил, что всех пациенток родильного и гинекологического отделений перевели в городскую больницу, где им продолжают оказывать необходимую помощь.

Федорищев уточнил, что ущерб будут возмещать за счет региональных средств, а к восстановлению приступят сразу после отмены режима угрозы атаки БПЛА. Он также сообщил, что утром были атакованы и промышленные предприятия региона, где персонал успели эвакуировать. По предварительным данным, там тоже обошлось без пострадавших.

Глава региона предупредил, что опасность атаки беспилотников в Самарской области сохраняется, и призвал жителей доверять только проверенной информации.