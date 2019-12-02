Пенсионерку осудили на 7 лет колонии за сбыт героина под Челябинском

Челябинский областной суд приговорил 70-летнюю местную жительницу к 7 годам колонии общего режима по обвинению в сбыте более 1,1 кг героина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

Как отмечается, 18 августа 2018 года, предварительно сговорившись с тремя соучастниками, женщина продала более 1,1 кг покупателю наркотическое средство с героином. Покупателем оказался сотрудник УФСБ России по Челябинской области, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Суд признал пенсионерку виновной в «незаконном сбыте наркотического средства в особо крупном размере».

Известно, что после вынесения приговора злоумышленница скрылась от следствия. Ее задержали в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде и доставили в Челябинский областной суд,

По данным облсуда, приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован.

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