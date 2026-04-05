Победа «Терминатора» Гуменника и миллион для Валиевой: как фигуристы закрыли сезон

В Санкт-Петербурге прошли финальные соревнования по фигурному катанию сезона-2025/26 — турнир шоу-программ «Русский вызов». На нем встретились действующие звезды и легенды прошлого, получив полную свободу в выборе тем. В этот раз лед стал не просто площадкой для прыжков, а местом для личных высказываний. Победу одержал Петр Гуменник, который выступил в образе страшного Терминатора, а Камила Валиева получила специальный приз — за лучшую программу среди женщин-одиночниц.

На турнире шоу-программ «Русский вызов» фигуристы боролись за крупные призовые: чемпион получал 5 млн рублей, обладатель второго места — 2,5 млн, а третьего — 1 млн. За победу в специальных номинациях спортсменам также полагалось по 1 млн рублей.

Программы оценивались при помощи деятелей искусства: певицы Пелагеи, дизайнера Алены Ахмадуллиной, балерины Елизаветы Кокаревой, актрисы Екатерины Климовой и оперного певца Ильдара Абдразакова.

Также свою оценку ставило жюри спортсменов, в которое вошли глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, фигуристы Евгения Медведева, Анна Щербакова и Михаил Коляда, а также тренер Александр Жулин. Наконец, свои оценки выставляли зрители Дворца спорта «Юбилейный», где прошел турнир.

Все эти оценки складывались вместе, и выводился средний балл, по которому и определялись победитель и призеры «Русского вызова».

Искусство сопереживания

Турнир показал готовность фигуристов говорить на сложные темы. Так, Матвей Ветлугин посвятил номер российским паралимпийцам, которые вшестером сумели завоевать 12 медалей на Паралимпийских играх — 2026 в Милане и занять третье место в общекомандном зачете.

Отечественные паралимпийцы опередили 27 национальных сборных и уступили только американцам и китайцам, которые отправили в Италию полноценные делегации.

В программе фигурист показал образ незрячего человека, который покидает пределы своей комнаты и начинает творить, но в конце все-таки возвращается обратно в реальность и засыпает на своей кровати, рыдая. После проката Ветлугин подчеркнул, что паралимпийцы впервые за 12 лет смогли выступить на Паралимпиаде под флагом России — и в честь их побед звучал гимн страны.

«Конечно, не могло мимо меня пройти событие, которого ждали 12 лет. И посмотрев на то, что сделали наши герои спорта, захотелось каким-то образом, хотя бы в течение трех с половиной минут, оценить их вклад и их героизм по жизни, сделать такой маленький номер-посвящение, насколько возможно — деликатный», — объяснил замысел Ветлугин, получивший 19,25 балла от судей.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжили осмыслять спортивный путь и представили номер на тему недопуска российских спортсменов к международным турнирам. «Нашим спортсменам отказали в участии в международных соревнованиях» — с этих слов началось эмоциональное выступление дуэта.

Бойкова и Козловский показали свои личные переживания от этого отстранения в своем номере. Судьи поставили им оценку 18,90 балла.

Грация и преодоление

Вторая часть турнира сместила фокус на эстетику. Камила Валиева, ставшая лучшей среди женщин-одиночниц, обратилась к истории балета. Под музыку из фильма «Белый ворон» она посвятила программу балетмейстеру Рудольфу Нурееву. Костюм-трансформер с необычной лентой, превращающейся в крыло, подчеркнул символизм номера, а пара тройных прыжков принесла ей заслуженные 19,40 балла от судей.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лед в образах пилота и стюардессы с незамысловатым, но зажигательным номером под «Стюардесса по имени Жанна» и «Чито-грито», который принес им 19,00 балла.

Виктория Синицина в паре с Никитой Кацалаповым необычно обыграли недавнюю травму спортсменки — на шоу Татьяны Навки фигуристка получила порез ноги. Из-за этого она не смогла кататься на «Русском вызове», но пара превратила ограничение в триумф: фигуристка спустилась к партнеру на тросе и работала как воздушная гимнастка. Никите пришлось выполнять поддержки на льду в одиночку, удерживая партнершу на руках. Эта метафора абсолютного доверия была оценена в 19,70 балла.

«Это действительно что-то большее, чем просто выступление, — это про энергию, людей и вдохновение. Да, в этот раз — без коньков. Но именно этот случай дал нам возможность по-новому раскрыться и показать этот прекрасный номер», — так Синицина прокомментировала выступление в своем Telegram-канале.

Победа и контрасты

Петр Гуменник появился на льду в образе Терминатора. Фигурист вышел в костюме с нарисованными мышцами, напоминающим легендарный Sex Bomb Евгения Плющенко.

Вместе с членами своей команды Гуменник повторил знаменитую сцену из фильма, отобрав одежду у случайного парня и переодевшись в черную кожаную куртку.

В финале номера фигурист взмыл в воздух на железном тросе под фразу I'll be back («Я вернусь») и получил за свое выступление 19,55 балла от судей.

Плющенко в соцсетях шуточно оценил прокат Гуменника: «Петя был хорош, но верни костюм, Петя! Аренда в полночь заканчивается!»

Профессиональное сообщество также выделило этот номер: Елена Вайцеховская назвала работу команды Николая Морошкина «абсолютно вне конкуренции», отметив, что это был редкий случай на турнире, когда постановщики «реально заморочились» и создали мощную программу без «примитивизма».

Контрастом к голливудскому драйву Гуменника стало выступление Алины Загитовой. Она посвятила номер татарской культуре, перенеся на лед элементы народного танца в традиционном костюме. Судьи поставили ей 19,00 балла.

«Русский вызов» в очередной раз показал, что фигурное катание может быть не только видом спорта, но и полноценным шоу с сильной художественной составляющей и актуальными смыслами.

Тройка призеров по сумме баллов (судьи + зрители):

1. Петр Гуменник (29,26)

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (28,84)

3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (28,43)

Победы в своих видах одержали Валиева, Гуменник, Мишина и Галлямов, а также Синицина и Кацалапов.

Специальные призы также получили Марк Кондратюк (хореография), Степанова и Букин (стиль), Ветлугин (актерское мастерство), Загитова (самый яркий образ) и Дарья Садкова (органичное музыкальное сопровождение).

«Русский вызов» стал не просто соревнованием, а отражением настроений внутри российского фигурного катания: от горечи потерь до громкого обещания вернуться.