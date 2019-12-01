Полиция назвала имена погибших при атаке на Лондонском мосту

Полиция Лондона назвала имена погибших при теракте на Лондонском мосту 29 ноября, передает RT.

Ими оказались 23-летняя Саския Джонс из Стратфорда-на-Эйвоне и 25-летний Джек Меррит из Коттенэма, оба выпускники Кембриджского университета.

В пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате инцидента два человека погибли.

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