Студента из Колумбии подозревают в убийстве студента из Эквадора в Ростове-на-Дону

Студент Южного федерального университета (ЮФУ), приехавший из Эквадора, погиб в результате конфликта с колумбийским студентом в Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс».

По последней информации, конфликт произошел на территории общежития. В результате произошедшего студент из Эквадора скончался от полученных ножевых ранений, студент из Колумбии задержан полицией по подозрению в убийстве.

Отмечается, что конфликт мог произойти из-за разногласий на бытовой почве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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