Резкое похолодание ожидает москвичей в начале зимы

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в начале зимы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас температура повышается, а давление падает. В ночь на воскресенье будет самое низкое давление на неделе — 732-735 мм. рт.с., после чего давление повысится, а температура, наоборот, упадет.

«Да, после оттепели у нас понижение температуры. В этом, кстати, есть опасность, поскольку те осадки, которые выпадут во время оттепели, могут образовать гололедицу», — предупредил синоптик.

Он добавил, что начало зимы не влияет на нее характер в будущем.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москву придет оттепель

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