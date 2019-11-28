Резкое похолодание ожидает москвичей в начале зимы
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И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в начале зимы в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас температура повышается, а давление падает. В ночь на воскресенье будет самое низкое давление на неделе — 732-735 мм. рт.с., после чего давление повысится, а температура, наоборот, упадет.
«Да, после оттепели у нас понижение температуры. В этом, кстати, есть опасность, поскольку те осадки, которые выпадут во время оттепели, могут образовать гололедицу», — предупредил синоптик.
Он добавил, что начало зимы не влияет на нее характер в будущем.
Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москву придет оттепель
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