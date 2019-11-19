В МГИМО сообщили подробности драки студентов

В пресс-службе МГИМО «Газете.Ru» подтвердили информацию о драке студентов.

Уточняется, что конфликт произошел в колледже при институте.

«Между студентами колледжа при МГИМО произошла драка, одному из них разбили губу. Отметим, что информация Mash об избиении студента филиала МГИМО в Одинцове не соответствует действительности», — сообщили в учебном учреждении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в МГИМО старшекурсники толпой избили первокурсника.