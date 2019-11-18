ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотических средств в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выяснилось, что организаторами нарколаборатории в Московской области были россияне и украинцы. Они реализовывали запрещенные средства через интернет.

Как добавили в ФСБ, во время штурма нарколаборабортии были задержаны с поличным три человека. Они уже находятся под стражей. Также были изъяты лабораторное оборудование, запрещенный мефедрон общей массой более 41 кг, а также 500 л наркотической жидкости.

На данный момент по факту производства наркотических средств в особо крупном размере заведено уголовное дело по статье 228.1 УК России.

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