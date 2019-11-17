Здание обрушилось под Саратовом
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Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС и Минздрав региона.
В результате обрушения здания пострадали четыре человека, в их числе есть ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.
«Все четверо пострадавших... находятся в больницах в тяжелом состоянии», — добавили в Минздраве.
Уточняется, что железобетонное здание обрушилось рано утром. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва газовоздушной смеси.
На месте продолжают работать сотрудники МЧС.
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