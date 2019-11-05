На Алтае дети отравились, выпив из найденной у реки бутылки

В Алтайском крае четыре школьника попали в больницу с признаками отравления после того, как выпили из бутылки с синей жидкостью, которую нашли на берегу реки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел 1 ноября, но родители обратились за медпомощью на следующий день.

Как отмечается, детей доставили в Панкрушихинскую центральную районную больницу, двое из них — в реанимации.

Известно, что двое школьников из одной семьи.

В настоящее время следствие выясняет, чем именно могли отравиться дети, и как бутылка оказалась на берегу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК возбудил дело после гибели женщины и двоих детей при пожаре в Башкирии

— Младенец отравился крысиным ядом в Магнитогорске

— 13 детей отравились хлором в бассейне в Белоруссии