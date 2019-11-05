На Алтае дети отравились, выпив из найденной у реки бутылки
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В Алтайском крае четыре школьника попали в больницу с признаками отравления после того, как выпили из бутылки с синей жидкостью, которую нашли на берегу реки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.
Инцидент произошел 1 ноября, но родители обратились за медпомощью на следующий день.
Как отмечается, детей доставили в Панкрушихинскую центральную районную больницу, двое из них — в реанимации.
Известно, что двое школьников из одной семьи.
В настоящее время следствие выясняет, чем именно могли отравиться дети, и как бутылка оказалась на берегу.
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