Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12

В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя местной полиции Вишваса Пандхаре.

Как заявил Пандзаре, число пострадавших составило 58 человек. В настоящее время все раненные в результате происшествия госпитализированы в ближайшую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на индийском химической заводе.

Изначально было известно о 6 погибших и 43 пострадавших.