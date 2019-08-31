Взрыв произошел на индийском химической заводе, есть жертвы

В индийском штате Махараштра произошел взрыв на химическом заводе, в результате чего погибли 6 человек и 43 пострадали. ОБ этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в утром в субботу, 31 августа. В настоящее время причина взрыва пока неизвестна, подробностей произошедшего также не приводится.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае.

Известно, что работник завода чистил резервуар для хранения химических веществ и оказался заблокированным. Спасатели хотели вытащить мужчину, но во время спасательной операции резервуар взорвался.