Движение поездов на одном пути МЦК парализовано

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) по часовой стрелке было парализовано. Об этом сообщается в официальном твиттере московского метрополитена.

Как отмечается, поезда временно перестали ходить из-за сбоя, вызванного по техническим причинам. Известно, что движение против часовой стрелки работало в нормальном режиме.

Железнодорожники устранили неполадки почти за десять минут и движение поездов было восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке синей ветки метро в Москве остановлено.