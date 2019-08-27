Движение поездов на одном пути МЦК парализовано
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) по часовой стрелке было парализовано. Об этом сообщается в официальном твиттере московского метрополитена.
Как отмечается, поезда временно перестали ходить из-за сбоя, вызванного по техническим причинам. Известно, что движение против часовой стрелки работало в нормальном режиме.
Железнодорожники устранили неполадки почти за десять минут и движение поездов было восстановлено.
Ранее сообщалось, что движение поездов на участке синей ветки метро в Москве остановлено.