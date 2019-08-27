Минздрав проверил больницу на Ставрополье после массового увольнения травматологов

Министерство здравоохранения Ставропольского края провело проверку из-за сообщений СМИ о массовых увольнениях врачей травматологического отделения больницы в Пятигорске, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава.

По результатам проверки, ведомство опровергло эту информацию. Претензий к руководству и работе учреждений выявлено не было.

«В течение августа в медучреждении по собственному желанию сменили место работы три специалиста отделения травматологии, включая заведующего отделением», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что на места уволившихся сотрудников сразу были найдены специалисты, поэтому на работе больницы ситуация никак не сказалась. В данный момент медицинские услуги оказываются в полном объеме.

В Минздраве также объяснили ситуацию с заработной платой специалистов.

Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов также объяснил ситуацию с заработной платой специалистов. По его словам, в настоящий момент зарплата врачей в крае превышает 50 тыс.руб., что составляет более 200% в соотношении к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае.

Ранее прокуратура начала проверку по факту массового увольнения хирургов на Урале.