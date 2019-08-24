МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника Коневу

В чешском МИДе отреагировали на осквернение памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который установлен в Праге. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства Зузаны Штиховой, чешская сторона выражает сожаление из-за произошедшего.

«МИД Чехии ⟨…⟩ заявляет, что с глубоким уважением относится к памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии», — заявила Штихова.

Ранее МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Российское ведомство назвало подобные действия противоправными и возмутилось их неоднократным повторением.