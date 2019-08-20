В Кремле заявили о необходимости решить вопрос ввоза сильнодействующих лекарств

В Кремле считают, что в вопросе запрета ввоза сильнодействующих препаратов, в том числе «Фризиума», необходимо найти золотую середину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его мнению, важно решить проблему с тем, чтобы дети, подростки и взрослые не испытывали мучений. Также он напомнил, что в стране до сих пор занимаются незаконным распространением сильнодействующих веществ и лекарств, в связи с чем надо найти «золотую середину».

Представитель Кремля сообщил, что этим вопросом давно занимаются. Также в адрес президента России Владимира Путина было направлено письмо касающееся данной темы.

Ранее генеральная прокуратура России отменила уголовное дело против матери ребенка-инвалида из-за попытки провезти через границу лекарство «Фризиум».