На Украине задержали готовившего серию взрывов на День независимости мужчину

Сотрудники службы безопасности Украины задержали мужчину, который планировал провести серию взрывов во время празднования Дня независимости Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что задержанный 19-летний юноша был участником радикальной молодежной группировки.

Члены группировки планировали устроить серию взрывов в местах массового скопления людей.

При задержании у юноши изъяли гранату Ф-1, а также другие взрывоопасные предметы.

Ранее сообщалось, что украинским военным выплатят до $80 премии на День независимости.