На Украине задержали готовившего серию взрывов на День независимости мужчину
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Сотрудники службы безопасности Украины задержали мужчину, который планировал провести серию взрывов во время празднования Дня независимости Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что задержанный 19-летний юноша был участником радикальной молодежной группировки.
Члены группировки планировали устроить серию взрывов в местах массового скопления людей.
При задержании у юноши изъяли гранату Ф-1, а также другие взрывоопасные предметы.
Ранее сообщалось, что украинским военным выплатят до $80 премии на День независимости.