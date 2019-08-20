Программа восстановления в России численности леопардов включена в нацпроект

По инициативе рабочей группы Минприроды России программа восстановления популяции переднеазиатских леопардов включена в нацпроект «Экология». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора АНО «Центр природы Кавказа» по природоохранной деятельности Наталью Вавилову.

Отмечается, что помимо леопарда в список программы вошли еще десять видов животных.

Вопросами сохранения экосистемы займутся представители ведущих российских компаний в рамках предприятия «Бизнес и биоразнообразие», разработанной Министерством природы России.

В течение ближайших пяти лет планируется разработать мероприятия по каждому редкому виду посредством в том числе внебюджетного финансирования. По словам Вавиловой, точные данные финансирования будут известны осенью этого года.

Ранее сообщалось, что популяция диких северных оленей под угрозой сокращения на Таймыре.