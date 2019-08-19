Минфин заинтересовался выброшенными документами с подписью министра

В пресс-службе Минфина потребовали разъяснений у подрядной организации, занимающейся вывозом отходов, после того, как в Подмосковье обнаружили выброшенные документы ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, документы с конфиденциальной информацией утилизируются согласно правилам.

«Вывоз твердых бытовых отходов ведомства осуществляется подрядной организацией по контракту», — заявили в ведомстве.

До этого об обнаружении документов с подписью министра проинформировали жители поселка Восток.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом в деревне Шайдурово жители нашли свалку уголовных дел, а также справок и других документов из полиции.