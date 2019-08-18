Почти 50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Почти 50 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково задержано девять рейсов.

В Домодедово 15 рейсов задержали и 10 отменили.

В свою очередь в Шереметьево задержано 13 рейсов.