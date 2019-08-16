Посадивший аварийный A321 в кукурузном поле Подмосковья пилот вернулся домой

Пилот, который смог экстренно посадить в кукурузном поле Подмосковья пассажирский самолет А321, Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург после случившегося. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Уральские авиалинии».

Самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями в кукурузном поле 15 августа. Это произошло в результате попавшей в двигатель стаи чаек.

Как отметили в компании, пилот вернулся домой и отдыхает.

«Они вернулись, они отдыхают», — подчеркнули в компании.

Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 75 пассажиров, из них 19 детей.

Ранее сообщалось, что командир экстренно севшего А321 отказался считать себя героем.