Тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае

Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю проинформировал об обнаружении тел четырех человек на берегу реки Ангара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, данные о телах поступили утром.

«…в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом», — говорится в заявлении.

В настоящее время следственные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что рабочие скончались после отравления газом в люке в Москве.