Появились новые подробности о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чакиева рассказала о состоянии покалеченной в Ингушетии 7-летней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, девочка идет на поправку, сейчас она чувствует себя хорошо.

«На сегодняшний день, со слов врачей, состояние девочки стабильное, с улучшением», — отметила Чакиева.

Она добавила, что в больнице проводят необходимое комплексное лечение.

Ранее врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии.