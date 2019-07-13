Появились новые подробности о состоянии избитой в Ингушетии девочки
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Уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чакиева рассказала о состоянии покалеченной в Ингушетии 7-летней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, девочка идет на поправку, сейчас она чувствует себя хорошо.
«На сегодняшний день, со слов врачей, состояние девочки стабильное, с улучшением», — отметила Чакиева.
Она добавила, что в больнице проводят необходимое комплексное лечение.
Ранее врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии.