Мертвый телеоператор был найден в Петербурге

Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что труп был найден в районе Васильевского острова на улице Корабле строителей.

В правоохранительных органах заявили, что смерть наступила от ранения в голову. Рядом с телом была найдена гильза.

Уточняется, что незадолго до трагического события у ТВ-оператора случился конфликт в семье.

Обстоятельства смерти работника телеканала уточняются.