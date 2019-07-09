Завершено следствие по украинским морякам

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ.

Он отметил, что скоро им продлят арест.

Как оценил Полозов, ознакомление с делом, которое насчитывает 20 томов, займет минимум три месяца.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с моряками в Керченском проливе был устроен специально .

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.