Заместитель Гройсмана попался на хищении средств из бюджета

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Владимир Гройсман Владимир Гройсман
Владимир Гройсман
РИА «Новости»

На Украине сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили механизм, при помощи которого чиновники Винницкой области занимались присвоением средств из местного и государственного бюджетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным СБУ, схему организовал один из вице-премьеров Украины. Он якобы обеспечивал назначение на руководящие должности доверенных лиц, которые создали коррупционную схему, когда в регионе выполнялись ремонтно-строительные работы.

«Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформлены на предприятиях», — говорится в заявлении.

Ранее премьер Молдавии Майя Санду заявила, что экс-глава Украины Петр Порошенко и руководство страны при его президентстве способствовали контрабанде и коррупционным схемам.