Мужчина сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь

В США мужчина, фотографируя детей, заметил плавающую около них акулу. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, мужчина решил снять трех своих детей, играющих на мелководье, с высоты при помощи дрона.

Он заметил, как к детям приближается темное пятно, которое, в итоге, оказалось акулой.

Мужчина сразу ринулся к жене и сказал ей вывести детей на берег.

«Было страшно наблюдать, как они подплывают так близко к моим детям», — рассказала мать детей по имени Салли.

Ранее сообщалось, что акула покусала ребенка в Тихом океане.