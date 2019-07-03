Употребление наркотиков запретили в Голландии

218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА «Новости».

Некоторые области в число ограниченных внесли лишь места, которые могут стать источником потенциальных проблем. Например, площадь Меркатор в Амстердаме.

Общий запрет ввел только Роттердам. Однако, больше половины районов Нидерландов запретили употребление наркотиков во всех общественных местах, таких как парки, улицы и общественные здания.