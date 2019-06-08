Неизвестные избили журналиста в Харькове

В Харькове неизвестные избили 36-летнего оператора из местных телеканалов и завладели его видеокамерой. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как отмечается, журналиста госпитализировали, а по факту произошедшего открыли несколько уголовных производств.

Уточняется, что данный инцидент произошел в ходе конфликта на территории торгового центра «Барабашово».

По словам правоохранителей, сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

Они также добавили, что нападавшим может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что полицейский избил журналиста дубинкой.