Взрывы в Дзержинске нарушили электроснабжение в соседних поселках

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12388363/upload-UQ0VLN16eJc-pic905-895x505-87585.jpg">

В ряде поселков Нижегородской области в результате серии взрывов на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что восстановительные работы уже ведутся, восстановить электроснабжение планируется до конца этого дня.

«Света нет в ряде поселков, поселок Пыра полностью без электричества, много домов в Свердлово, также электричества нет в отдельных домах еще нескольких поселков», — уточнили в администрации Дзержинска.

Также сообщается, что в близлежащих поселках повреждены жилые дома, в основном это разбитые окна и смещенные внутренние двери.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось почти до 80.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.