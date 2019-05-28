Ударивший топором школьницу подросток записал видео перед нападением

В Саратовской области подросток, напавший на 12-летнюю школьницу, записал видеобращение перед тем, как прийти в учебное заведение с топором. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

На кадрах, которые появились в Сети, школьник говорит, что ему страшно, но он должен это сделать.

«Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет», — добавил подросток в видеозаписи.

Кроме того, выяснилось, что перед совершением преступления, подросток написал манифест, в котором он высказал суицидальные мысли, а также упомянул Владислава Рослякова, который в 2018 году убил в Керчи 20 человек.

Ранее сообщалось, что девочка получила травму и была госпитализирована.