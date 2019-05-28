Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
По предварительной информации, между мальчиком и девочкой возник конфликт. Девочка получила травму и была госпитализирована.
Уточняется, что после содеянного подросток скрылся с места преступления.
На настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что москвичка ударила знакомую ножом в шею из-за ревности.