Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По предварительной информации, между мальчиком и девочкой возник конфликт. Девочка получила травму и была госпитализирована.

Уточняется, что после содеянного подросток скрылся с места преступления.

На настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что москвичка ударила знакомую ножом в шею из-за ревности.