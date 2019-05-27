Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире ICTV, что намерен уйти в отставку после проведения досрочных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что его «заданием» в ближайшее время является проведение «честных» выборов.
«После этого я пойду в политику», — подчеркнул Луценко.
Генпрокурор также уточнил, что новый главный обвинитель Украины будет выбран Верховной радой после выборов, которые состоятся «в 20 числах июля».
Ранее сообщалось, что в Раде начали сбор подписей за отставку Луценко.