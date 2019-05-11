В Москве в субботу ожидается до +21°С

В Москве в субботу, 11 мая, ожидается до +21°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +19°С до +21°С.

Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер южный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.