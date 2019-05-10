Взрыв на АЗС произошел в Чечне

Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чеченской Республике, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, вторая цистерна в результате взрыва выгорает. В двух цистернах емкостью 10 и 30 куб. м. был пропан.

По предварительной информации, взрыв цистерны произошел до приезда пожарных. В настоящее время на АЗС продолжается пожар.

Как отмечается, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 400-500 метров от места происшествия.

Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли возле АЗС в Хабаровске.