Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 08.48, во Внуково задержано пять рейсов. В аэропорте Домодедово задержано три рейса и шесть отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали шесть рейсов

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до 23°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.