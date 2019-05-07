Неизвестный взял заложников во Франции

Неизвестный захватил шесть заложников во французском Бланьяке, передает Franceinfo.

Согласно имеющейся информации, захват заложников произошел в табачном магазине Бланьяка, расположенном недалеко от Тулузы, примерно в 16.00 (17.00 мск).

По словам свидетеля, захвачены пять посетителей магазина и его директор. Вооруженный мужчина угрожает застрелить одного из захваченных и требует переговоров. Есть данные о том, что захватом заложников закончилось неудачное ограбление магазина. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией.

Ранее было возбуждено уголовное дело против взявшего в заложники сотрудницу метро в Москве.