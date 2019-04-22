Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Как отмечается, пожар охватил 50 кв. м. двухэтажного здания. Всех находящихся срочно эвакуировали.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области произошел пожар. По последним данным, в результате пожара 23 человека погибли, также сообщалось о 23 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело и занимается расследованием произошедшего.