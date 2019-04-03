Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Тайване
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Тайване, передает Reuters со ссылкой на данные погодного бюро.
Один из свидетелей произошедшего рассказал агентству, что подземные толчки задели строения в столице страны Тайбэе.
Согласно информации, имеющейся на данный момент, очаг землетрясения пролегал на глубине 10 км.
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В настоящее время сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Аляски.