Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Тайване, передает Reuters со ссылкой на данные погодного бюро.

Один из свидетелей произошедшего рассказал агентству, что подземные толчки задели строения в столице страны Тайбэе.

Согласно информации, имеющейся на данный момент, очаг землетрясения пролегал на глубине 10 км.

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В настоящее время сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Аляски.