Раскрыты новые детали катастрофы Boeing 737 в Индонезии

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Неисправный датчик угла атаки самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в Индонезии, перед катастрофой проходил ремонт в центре технического обслуживания самолетов в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, об этом свидетельствуют материалы следствия. Мастерская находится во Флориде, уточняется в материале.

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Теперь следователям предстоит проверить работу центра техобслуживания, чтобы выяснить детали трагедии.

Согласно предварительным выводам, датчик угла атаки дал ошибочные сигналы при полете, что привело к авиакатастрофе, жертвами которой стали 189 человек.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что у потерпевшего крушение Boeing в Эфиопии мог отказать датчик угла атаки.