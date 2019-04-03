Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Аляски

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник, 2 апреля, у острова Кыска в районе Алеутских островов штата Аляска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Как отмечается, подземные толчки были обнаружены в 21.35 по местному времени (00.35 мск).

Реклама

Уточняется, что эпицентр находился в 31 км к северо-востоку от острова. Очаг залегал на глубине 19,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Эквадора.