Самолет снесло ветром во время посадки в Великобритании

В аэропорту Лондона самолет не смог приземлиться с первой попытки, потому что его сносило порывистым ветром. Видео инцидента опубликованы на Youtube-канале Big Jet TV.

Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в сугроб на курорте для богачей в Куршевеле. Также самолет врезался в фонарный столб в Домодедово.