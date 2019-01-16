Возросло число погибших при теракте в сирийском Манбидже

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Число погибших в результате взрыва в центре сирийского Манбиджа возросло до 14. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Такие данные приводит обсерватория по правам человека в Сирии. Кроме того, как отмечает телеканал, в результате происшествия погибли двое американских военных из сил коалиции. Они находились в ресторане, где произошел взрыв.

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Ранее сообщалось, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.