Возросло число погибших при теракте в сирийском Манбидже
Число погибших в результате взрыва в центре сирийского Манбиджа возросло до 14. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Такие данные приводит обсерватория по правам человека в Сирии. Кроме того, как отмечает телеканал, в результате происшествия погибли двое американских военных из сил коалиции. Они находились в ресторане, где произошел взрыв.
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Ранее сообщалось, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.