В Греции учителя младших классов подрались с полицией второй раз за неделю

Учителя начальных школ Греции, выступающие за увеличение числа рабочих мест, столкнулись с местной полицией в Афинах второй раз за неделю, пишет Reuters.

Учителя, проводившие 24-часовую забастовку возле парламента, пытались прорваться через мешающий им полицейский кордон. Некоторые демонстранты бросали фейерверки в полицию, которая ответила слезоточивым газом.

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Сообщается, что столкновения, в которых приняли участие более трех тысяч человек, были недолгими.

По словам греческих учителей, в школах недостаточно персонала, поэтому власти должны разрешить создавать дополнительные рабочие места.

Ранее сообщалось, что в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка.