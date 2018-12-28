При пожаре в доме престарелых в Италии пострадали 18 человек

В результате пожара в доме престарелых в Милане пострадали не менее 18 человек. Об этом пишет Il Messaggero.

Отмечается, что один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, один получил повреждения средней степени, еще 15 получили незначительные травмы.

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По предварительной версии, возгорание произошло в комнате пациента с наиболее серьезными ожогами.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Японии погибли 11 человек.