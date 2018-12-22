В российских школах появятся два новых вида учителей

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По словам министра просвещения Ольги Васильевой, в российских школах планируется ввести две новые должности — старшего и ведущего учителя. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

«В России по поручению президента создается Национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали», — сказала Васильева.

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Так, по ее словам, старшим учителем сможет стать преподаватель только спустя пять лет работы в школе. Ему будет поручена координация работы других учителей, методическое сопровождение и разработка «индивидуальных образовательных траекторий». Ведущим учителем, который станет «наставником молодых педагогов», можно будет стать после 10 лет стажа.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в более чем двух тысячах российских школах нет теплых туалетов.