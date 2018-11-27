В МЧС рассказали о повреждениях ледокола «Виктор Черномырдин» от пожара
Пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге не нанес судну серьезных повреждений, передает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС России.
Уточняется, что на ледоколе обгорели кабели, обшивка технических помещений и оборудование.
Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся ледокол «Виктор Черномырдин». Согласно имеющейся информации, в результате пожара пострадали два человека. Позднее медики рассказали о состоянии пострадавшего, который был госпитализирован в больницу.