В Петербурге загорелся гипермаркет

В Санкт-Петербурге произошел пожар в гипермаркете «Лента», площадь возгорания на настоящий момент составляет почти пять тысяч кв.м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что пожар произошел по адресу Набережная Обводного канала, 118.

Реклама

«Площадь пожара составляет 4,8 тысячи квадратных метра. Эвакуированы 750 человек», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после пожара в здании шиномонтажа в Ленобласти.