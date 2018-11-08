В ФСБ рассказали о переводе средств для ИГ из России

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) получают перечисления из России, передает «Россия-24».

«В том числе из Российской Федерации мы фиксируем отдельные каналы отчисления средств в адрес «Исламского государства», — сказал Бортников.

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Ранее СМИ назвали страну, которая станет следующей жертвой ИГ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.