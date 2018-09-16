МВД: в согласованном митинге в Петербурге приняли участие около 500 человек

Санкционированный митинг обманутых дольщиков в Петербурге, на который пришли также противники изменений пенсионного законодательства, собрал около 500 участников, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.

«В согласованной акции, которая прошла в Свердловском саду, приняли участие, по данным полиции, около 500 человек, без грубых нарушений общественного порядка», — сказал он.

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Уточняется, что около 13 часов один из организаторов акции городской депутат Борис Вишневский пригласил собравшихся организованно проследовать в расположенный поблизости Свердловский сад, чтобы присоединиться к санкционированному митингу обманутых дольщиков.

Проход людей к месту проведения мероприятия контролировали бойцы Росгвардии.